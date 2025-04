Marotta: «Inzaghi preso per fortuna! L’Inter vuole vincere tutto»

Marotta parla di Inzaghi, del suo arrivo e della sua crescita all’Inter. Poi carica la squadra e i tifosi: non porsi nessun limite.

INZAGHI – Beppe Marotta, nel corso dell’evento organizzato da “Il Foglio“, ha parlato di diverse tematiche: da Inter-Cagliari alla seconda squadra e il Mondiale per Club fino ad alzare la voce contro chi parla di fallimento o quant’altro. Il presidente nerazzurro ha anche espresso il suo pensiero sul tecnico interista: «Con Simone Inzaghi abbiamo avuto quella circostanza favorevole di averlo preso nel momento giusto. Stava firmando per la Lazio e per fortuna non aveva ancora firmato. Migliorato nel tempo, ha 49 anni e quindi è ancora giovane: ha dimostrato da giocatore e allenatore di possedere tutte quelle conoscenze specifiche che ci vogliono nel mondo del calcio. Lui bravissimo nella gestione degli uomini. Podio allenatori miei? Non lo faccio».

Marotta non pone limiti all’Inter: andare fino in fondo a tutto

FINO IN FONDO – Poi Marotta ribadisce: «Se tu arrivi secondo hai fatto una stagione fallimentare ma non è così. Noi siamo dentro tutte le competizioni, dal punto di vista economico siamo in linea con la logica del business plan. Noi vogliamo credere di vincere campionato, Champions League e Coppa Italia. Siamo contenti di essere al momento giusto nelle varie competizioni, abbiamo l’obbligo di andare fino in fondo. Abbiamo vinto a Monaco, ma non abbiamo vinto nulla. Tutti i risultati possono essere stravolti».