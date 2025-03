Marotta: «Inzaghi? Felice per lui! È la prova del suo impegno»

Beppe Marotta, nel giorno del suo compleanno, prende parte all’Assemblea di Lega. Il presidente dell’Inter ha commentato ai cronisti presenti, il premio conquistato da Simone Inzaghi.

PREMIO – Al via la giornata di Assemblea in Lega Serie A a Milano, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, all’ingresso in sede ha parlato della panchina d’oro conquistata ieri da Simone Inzaghi. Queste le sue parole, che oggi festeggia anche il compleanno: «È un premio decisamente meritato, siamo davvero contenti per lui, perché ha lavorato duramente per ottenerlo. Questo riconoscimento è la prova del suo impegno, della sua serietà professionale e della preparazione che dimostra ogni giorno».