Marotta: «Inter Women in Champions League, orgoglioso di voi!»

Marotta ci tiene a fare i complimenti all’Inter Women per il raggiungimento della qualificazione in Champions League. Il presidente del club è molto orgoglioso.

ORGOGLIO – La prima squadra femminile dell’Inter, l’Inter Women, si è qualificata matematicamente in Champions League, grazie alla vittoria di oggi per 3-0 contro la Roma. A fare i complimenti alle ragazze di mister Gianpiero Piovani, nientepopodimeno che il presidente del club nerazzurro Giuseppe Marotta. Il numero uno interista ha voluto fare gli auguri alla squadra per lo storico traguardo e ha parlato in questo modo ai canali del club: «Ragazze siamo molto orgogliose di voi per la prima storica qualificazione in Champions League, a nome della società, ci tengo a fare i complimenti a voi, al mister, a tutto lo staff per questo importantissimo traguardo. E sempre forza Inter!». Questo storico traguarda non fa che confermare il grande lavoro svolto durante questi anni da tutto il mondo Inter. Dalla Prima squadra, ancora in lotta su tutti i fronti, alla Femminile. Passando ovviamente per la squadra Primavera di Zanchetta, che giocherà i playoff per vincere il campionato e ha raggiunto i quarti di Youth League, venendo eliminata solamente in Turchia dal Trabzonspor. Insomma, in casa nerazzurra tutto funziona benissimo.