Marotta: «L’Inter vuole difendere lo scudetto! La competitività è un obiettivo»

L’Inter non ridimensiona. Questo emerge dalle parole di Marotta, in occasione dell’Assemblea degli Azionisti (vedi articolo), con l’Amministratore Delegato per l’area sportiva che spiega come la volontà della società, nonostante l’abbattimento dei costi, sia di restare ai vertici.

RISULTATI FONDAMENTALI – La Serie A vinta a maggio non è un punto d’arrivo per l’Inter. Lo spiega Giuseppe Marotta: «All’inizio di questo ciclo ci eravamo posti come obiettivo quello di costruire una squadra solida, dalla mentalità vincente e che sapesse incarnare il senso di appartenenza e i valori che contraddistinguono il club. La scorsa stagione ha rappresentato il coronamento di un lavoro eccezionale. La conquista del diciannovesimo Scudetto premia la visione strategica, la passione, l’impegno della nostra proprietà che non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno. Quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di coniugare una politica di riduzione dei costi unita al mantenimento della competitività sportiva. Sappiamo quanto sarà difficile ripetersi ma la nostra volontà è quella di difendere con orgoglio lo Scudetto puntato sulle nostre maglie».

Fonte: inter.it