Marotta: «Inter, vittoria col Barcellona il top in carriera! Inzaghi l’artefice»

Il presidente Giuseppe Marotta dopo la straordinaria vittoria dell’Inter per 4-3 contro il Barcellona, che ha sancito l’accesso alla finale di Champions League, ha parlato al TG1 esprimendo tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto. Le sue dichiarazioni insieme a quelle del tecnico Simone Inzaghi, in contemporanea.

PRESTAZIONE DI CUORE – Il presidente dell’Inter ha elogiato il lavoro della squadra e dello staff tecnico, sottolineando il valore di un gruppo compatto e determinato. Beppe Marotta ha posto l’accento sullo spirito di sacrificio e sull’identità costruita nel tempo, elementi che, secondo lui, hanno permesso all’Inter di superare un avversario di altissimo livello come il Barcellona: «Direi una serata epica per come è stata vissuta dentro e fuori il campo. Abbiamo vinto la partita, poi riperso e poi l’abbiamo riagguantata. Rischiato l’infarto? Sono abituato, ma dal punto di vista adrenalinico rappresenta il top. L’artefice maggiore è sicuramente l’allenatore Simone Inzaghi».

PSG e Arsenal, ci si aspetta una grande finale! Parola al presidente Marotta

ALTRA SFIDA EMOZIONANTE – Le parole del presidente, raccolte dopo il triplice fischio e rilanciate dal TG1, sintetizzano al meglio il senso di una notte destinata a restare nella storia recente dell’Inter, dando i giusti meriti al tecnico nerazzurro. Poi un commento in vista della finale: «PSG o Arsenal? Sono due club prestigiosissimi, di grande valore tecnico. Io non sono scaramantico, anzi sono ottimista».