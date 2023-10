Marotta: «Inter mia ultima squadra! Lautaro Martinez il mio Messi! Rinnovo…»

Giuseppe Marotta, ospite alla presentazione del nuovo libro di Fabrizio Biasin, ha parlato di altri temi principali in casa Inter, come il rinnovo di Lautaro Martinez e la lotta scudetto per la conquista della seconda stella.

QUESTIONE RINNOVO – Beppe Marotta ha risposto così a una domanda legata al futuro dell’attaccante e capitano dell’Inter: «Sereni per Lautaro Martinez? Sì, assolutamente sì. Lui il giocatore più forte che ho avuto? Non so, lui è un giocatore giovane e di talento che è diventato un campione. Partita dopo partita migliora sempre di più, è un elemento di cui si parlerà. Lionel Messi all’Inter? C’è stato un momento in cui è stato nei pensieri, ma prima che arrivassi io. In questo momento è Lautaro Martinez il mio Messi».

LOTTA SCUDETTO – Marotta esprime la sua opinione riguardo l’obiettivo principale dei nerazzurri, con riferimento alla seconda stella: «L’Inter deve vincere per forza lo scudetto? Ci si prova, la seconda stella è qualcosa di importante e storico che ti rimane sulla maglia. Però è normale che abbiamo già parlato troppo. La pressione per l’allenatore ci vuole, nello sport aiuta. Ottimismo (sorride, ndr)».

IL DOPO – L’Amministratore Delegato parla anche suo futuro, dopo l’esperienza in nerazzurro: «L’Inter sarà l’ultima squadra della mia carriera? Sì sì, sicuramente sì. Io in politica? Magari come tecnico, senza tessera del partito. Ma nell’ambito dello sport».