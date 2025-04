Marotta: «L’Inter Under 23 nascerà al 100%! Mondiale? 5 anni di lavoro»

Marotta annuncia la nascita dell’Inter Under 23, che aspetta solo il suo posto nel campionato di Serie C. Al contempo, il presidente si è espresso sul Mondiale per Club. Le sue parole dopo aver parlato anche di Inter-Cagliari.

MONDIALE PER CLUB – Beppe Marotta, sempre a “Il Foglio”, parla dell’impegno americano: «Prima volta che c’è un Mondiale per Club ed è un orgoglio esserci. Frutto di un lavoro di 5 anni perché si tratta di ranking. Ci sarà l’inesperienza da parte di tutti e in un contesto dove si rischia di esasperare il calendario. E ciò porta a grossi rischi nella gestione delle rose. Gli impegni sono tanti e noi dobbiamo far rispondere anche le convocazioni delle nazionali. Siamo in uno scenario dove tanti soggetti operano come Fifa e Uefa con cui dovremmo cercare di gestire al meglio la situazione. Ad esempio, io sono da sempre d’accordo a ridurre il numero delle squadre da 20 a 18. Io dico spesso anche alle piccole, se le grandi squadre vanno bene anche il calcio italiano va bene e ciò permette di acquisire maggior ricavo poi da reinvestire dal punto di vista domestico».

Marotta annuncia anche l’Inter Under 23: ci siamo!

SECONDA SQUADRA – Poi Marotta annuncia l’U23 nerazzurra: «Inter Under 23? Sono orgoglioso perché l’esperimento alla Juventus è partito sotto la mia gestione e ha portato grandi frutti. Ma oltre l’aspetto economico, è importante creare uno strumento propedeutico relativo all’ampliamento delle rose, in modo da avere le cosiddette riserve. L’Inter farà la seconda squadra al 100%, è un cuscinetto tra Primavera e Prima squadra. Ma una squadra di Serie C deve rinunciare, giocheremo al Brianteo e ci alleneremo a Interello».