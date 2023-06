Marotta: «Inter, trasformare sogno in realtà! Siamo già nella storia»

C’è Marotta in collegamento da Istanbul per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, assieme a Di Marzio. L’Amministratore Delegato dell’area sportiva dà le sensazioni alla vigilia della super partita.

L’AVVICINAMENTO – Giuseppe Marotta parla a meno di ventiquattro ore da Manchester City-Inter, la finale di Champions League: «Dormire stanotte? Siamo ormai vaccinati. Chiaro che questo è un appuntamento straordinario, c’è grande emozione. Per quanto riguarda la squadra chiaramente ha fatto un allenamento allo stadio oggi, anche per toccare l’erba che domani li vedrà protagonisti. È stato un avvicinamento alla serata di domani: diciamo che, siccome tutti i giocatori non hanno provato una finale di questo genere, c’è la giusta emozione. Ma sono convinto che siano tutti grandi professionisti, con un allenatore esperto e una società che li sorregge. L’emozione durerà il tempo di arrivare allo stadio, poi faremo la nostra partita».

MOMENTO CHIAVE – Marotta è fiducioso: «L’emozione è sempre tanta. Questo è l’appuntamento più importante di una stagione calcistica, per tutti noi come Inter è una novità. Questa è la sesta finale del torneo, prima Coppa dei Campioni e poi Champions League. Saremo nella storia indipendentemente dal risultato, però siccome siamo ambiziosi speriamo di fare bene. Poi vogliamo che il sogno diventi realtà. Differenze economiche tra chi vince e chi perde la finale? Si tengono conto di tanti fattori, dal ranking del club al Market Pool della nazione. È evidente che ci siano un po’ di fattori che vanno calcolati al momento della fine della partita. La differenza non è grande, ma c’è quella parte di prestigio che è intangibile e porterebbe grandi vantaggi. E vincere significherebbe, giustamente e meritatamente, elargire dei premi ai calciatori».