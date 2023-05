Marotta: «Inter, stagione positiva! Determinazione in Coppa Italia»

Marotta dopo aver parlato alla Rai (QUI) e su Sky Sport (vedi QUI) intercettato anche da Sportmediaset a Roma, ha continuato a parlare della finale di Coppa Italia contro la Juventus e della stagione, a detta sua positiva, di Simone Inzaghi.

PRIMA FINALE – Beppe Marotta presenta la finale di Coppa Italia con estremo orgoglio: «Motivo di orgoglio essere a Roma, ampi meriti dell’allenatore e della squadra. Affrontiamo questa finale con grande determinazione e spirito di appartenenza perché l’Inter vuole mettere nel suo palmarès questo ulteriore trofeo, quindi sarà una bellissima partita».

IN DISCUSSIONE – Marotta commenta la stagione di Simone Inzaghi all’Inter: «All’interno del club non è mai venuta meno la fiducia per Inzaghi, è normale che in contradditorio quotidiano con il Direttore Sportivo, con me e con Javier Zanetti ci deve essere, ma per il bene della società e per quello che abbiamo fatto. Poi la squadra si è ripresa molto bene e questo va dato ampio merito all’allenatore. La stagione fino ad oggi è estremamente positiva. C’è il punto nero nel foglio bianco che è quello del campionato, dato che siamo stati arrendevoli troppo presto, però la finale di Coppa Italia e della finale di Istanbul ci riconcilia con la storia di questo glorioso club».

L’AVVERSARIO – Marotta parla degli avversari in finale di Coppa Italia: «Sono contento per Italiano perché è forse l’ultimo degli allenatore ad emergere in un palcoscenico dove il ‘made in Italy’ sta dimostrando di essere all’altezza. Ben venga questo profilo di allenatore. La società sta facendo dei passi di crescita continua, questo appuntamento è frutto de lavoro che hanno fatto negli anni passati».