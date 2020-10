Marotta: “Inter, settimana difficile. La squadra può onorare la maglia!”

Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Inter-Milan, primo derby stagionale in Serie A, ai microfoni di “Sky Sport 24” ha detto la sua riguardo la partita facendo riferimento alle difficoltà avute nell’ultima settimana tra giocatori impegnati con le loro rispettive Nazionali e il Covid-19.

IL DERBY – Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Inter-Milan su Sky ha parlato : «È stata una settimana difficile per le difficoltà legate al Covid-19 e i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, però come ha detto Conte non dobbiamo costruire scuse, guardiamo avanti perché la squadra deve e può onorare questa maglia. Il Derby in qualsiasi città ha un sapore particolare al di là della classifica, oggi il grande assente è il pubblico, ci si rende conto stando a bordocampo che il clima è surreale. Le difficoltà dal punto di vista motivazionale c’è. I giocatori sono maturi, l’allenatore li ha preparati bene e sono certo, e spero, che si possa dispensare i tifosi di entrambe le squadre».

IL MERCATO – Marotta commenta il mercato appena concluso, in particolare l’investimento economico : «Lo scenario di riferimento è ricco di difficoltà, ci troviamo davanti a una situazione che ha sicuramente i costi e dei ricavi molto incerti. Le competizioni vanno onorate e tutte le società sono in difficoltà, il nostro mercato è stato caratterizzato da questa situazione, abbiamo cercato di cogliere le opportunità. Mercoledì inizieremo un nuovo percorso europeo, l’allenatore è seduto in panchina per il secondo anno consecutivo e il senso di appartenenza è saldato ancora di più».