Marotta: «Inter, serve sfacciataggine! Qui mi diverto moltissimo»

Marotta spinge la sua Inter verso grandi successi. Chiude in questo modo, il presidente, la sua lunga intervista a Sky Sport.

SFACCIATAGGINE – Marotta, da presidente e dirigente ambizioso, spinge la sua Inter. Poi allo stesso tempo dimostra la sua passione professionale: «Perseguire di essere lì al momento giusto, non è un atto di arroganza sportiva. Non bisogna mai accontentarsi, seva sfacciataggine anche nell’avere obiettivi utopistici e crederci sempre. Il mio metodo è quello di aver ascoltato sempre quelli più vecchi di me e cerco di dare adesso quello che ho ricevuto. Mi diverto moltissimo, se non avessi questo divertimento non farei questo lavoro. La passione, l’adrenalina della partita non te la dà nessuno».