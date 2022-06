Marotta: «Inter Primavera, il decimo scudetto un fiore all’occhiello!»

L’Inter ieri ha accolto la formazione Primavera allenata da Cristian Chivu, fresca del decimo scudetto conquistato. Giuseppe Marotta dà il benvenuto alla formazione e si complimenta con loro.

RINGRAZIAMENTO – Giuseppe Marotta si complimenta con l’Inter Primavera per la vittoria dello scudetto: «Vi riporto anche i complimenti e il ringraziamento del presidente Steven Zhang e della Proprietà. Come ben sapete il compito del Settore Giovanile non è solo quello di vincere ma di costruire degli uomini che siano il futuro del domani. La vittoria è qualcosa che si ottiene con sacrifici, con abnegazione, allenamento duro quindi portare questo trofeo qui è motivo d’orgoglio. Lo è doppiamente perché rappresenta il decimo scudetto conquistato e questo è un fiore all’occhiello perché nessuna società in Italia ha ottenuto nell’ambito del campionato Primavera 10 vittorie. Da parte nostra va un ringraziamento a tutti voi ma anche a tutti quelli che vi aiutano e vi supportano nella vostra crescita. Quindi il ringraziamento va agli allenatori, alla parte medica che è rappresentata dal Dottor Piero Volpi, mister Chivu che ho già ringraziato in altre occasioni e che stato veramente uno degli artefici di questa vittoria, così come gli allenatori delle annate precedenti come Armando Madonna e Stefano Vecchi. Se siete arrivati qui è merito di tutte le componenti societarie, Roberto Samaden e tutti quelli che vi hanno aiutato».

Fonte: Inter.it