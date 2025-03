Marotta: «All’Inter portato tesoro esperienze precedenti! Scudetto…»

Marotta, ospite dell’associazione “Famiglia Legnanese” ha parlato della sua esperienza da dirigente tra Juventus e Inter. Poi un commento riguardo la lotta scudetto.

BAGAGLIO D’ESPERIENZA – Giuseppe Marotta ha ripercorso la sua esperienza da dirigente: «Ho accettato di cuore questo invito, perché venire a Legnano vuol dire venire nel territorio dove sono nato e cresciuto. Il mio è un lavoro bellissimo, mi piace stare tra la gente. Pulivo le scarpe e gonfiavo i palloni, l’umiltà è sempre stata una caratteristica che mi contraddistingue. In ogni squadra in cui sono stato ho cercato sempre di far tesoro di tutti gli insegnamenti. In particolare alla Juventus ho imparato il senso di appartenenza e la cultura della vittoria, valori che ho portato anche all’Inter. Senza la cultura del lavoro, poi, non si va da nessuna parte».

Il calcio oggi e la lotta scudetto

OBIETTIVI – Marotta tra gli obiettivi stagionali e calcio oggi: «Cambiato il calcio? È modificato un pochino nella forma ma non nell’essenza. L’adrenalina che suscita una partita di calcio è rimasta invariata: sconfitta, vittoria e pareggio sono sinonimi di sentimenti diversi ma sempre coinvolgimenti in uno sport come il calcio che è fenomeno di aggregazione. Chi vince il prossimo Scudetto? Speriamo l’Inter».