Marotta: «Inter ha un piano per il futuro! Obiettivo italiani. Ma ora concludiamo al meglio»

Marotta prima dell’importante sfida valida per il quarto di finale di Champions League, Inter-Bayern Monaco, su Sky Sport ha parlato anche degli obiettivi futuri della squadra nerazzurra, sul mercato e non solo.

IN CHAMPIONS LEAGUE – Il presidente Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Bayern Monaco: «Stasera dovremmo giocare come se il risultato fosse di 0-0. L’apporto dei nostri tifosi sarà di grande aiuto per quello che può essere un obiettivo straordinario che tutti vogliamo raggiungere. La compattezza sarà determinante, sì, speriamo che sia una bella serata».

Marotta e l’Inter hanno le idee chiare per il futuro

PIANO PER IL FUTURO – Marotta parla dei prossimi obiettivi societari: «A prescindere da come finirà la stagione abbiamo un piano, ma ovviamente vogliamo chiudere nel migliore dei modi. n futuro potremo fare investimenti mirati con obiettivi predefiniti, puntando su giocatori di talento, uno zoccolo duro di italiani, ringiovanendo la rosa e mixando giocatori più giovani ed esperti. Perché italiani? Lo straniero spesso non è abituato a vivere una certa pressione, mentre il giocatore italiano può facilitare quest’aspetto. La carriera si accorcia per giocatori in età anagraficamente avanzata. Punteremo su giocatori giovani perché il calcio di oggi impone questo, un dispendio di energie importante».