Marotta: «Inter, orgoglio! Inzaghi ha davanti tante soddisfazioni»

Marotta dà tanto merito a Inzaghi per il percorso fatto dall’Inter in questa stagione. A Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dopo aver dato le sensazioni della vigilia della finale di Champions League (vedi articolo), l’AD Sport dà gli elogi per il raggiungimento della partita di Istanbul.

GRANDE FELICITÀ – Giuseppe Marotta è soddisfatto già per il solo fatto che l’Inter sia in finale di Champions League: «Sicuramente per un dirigente l’orgoglio è tantissimo. Devo unire i ringraziamenti all’orgoglio, a Piero Ausilio e Dario Baccin così come alla parte Corporate che non ha fatto mancare nulla. Più spendi più vinci non è vero: esiste la passione, l’attaccamento alla maglia e la cultura del lavoro. Tutti fattori che ci hanno portato qua stasera. Il merito è anche di un giovane allenatore come Simone Inzaghi, che ha davanti un percorso pieno di soddisfazioni. E i calciatori in questi anni hanno migliorato tanto non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche di esperienza. Che è fondamentale in questi casi».

LE SCELTE – Marotta non può sostituirsi a Inzaghi sulla formazione: «Fortunatamente non sono allenatore e non l’ho mai fatto. Spetta a Inzaghi, certe volte si dice che il dubbio è il guanciale del saggio. Una persona saggia, che è anche responsabile, deve avere dubbi. Abbiamo un gruppo che non è composto da undici calciatori, ma da una rosa di titolari e co-titolari di pari ruolo. Nell’arco di una partita da novantacinque-cento minuti è giusto che tutti i calciatori debbano essere presi in considerazione, perché possono essere tutti determinanti. Dire qualcosa? No, ci pensa Inzaghi. Ai tifosi intanto li ringrazio, perché innanzitutto l’Inter ha raggiunto anche quest’anno il record di presenze. Si sentono allo stadio, a San Siro e in trasferta, e si sentiranno domani: grazie di cuore. La speranza è che il sogno possa trasformarsi in realtà».