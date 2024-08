Marotta: «Inter, non mettiamo ansia! Sono tutte avversarie toste»

Marotta ha parlato al termine del sorteggio di Champions League. Il dirigente ha commentato il prossimo percorso dell’Inter in Europa per Sky Sport.

NESSUNA PRESSIONE – Beppe Marotta spiega il suo ragionamento dopo il sorteggio di Champions League: «Formula assolutamente nuova, quindi è molto affascinante, adrenalina diversa. Il calendario lo sapremo sabato. Importante presentarsi nel migliore dei modi, speriamo anche nella fortuna tra infortuni e squalifiche. Questa nostra squadra è assieme nella totalità dopo tanti anni ed è cresciuto. L’anno scorso volevamo raggiungere la seconda stella, ma siamo l’Inter e non c’è la scelta tra campionato e Champions League. Poi quel pizzico di fortuna può aiutare. Non dobbiamo mettere ansia, ma la giusta pressione per un club importante come l’Inter.

MAI SOTTOVALUTARE – Ancora Marotta che avvisa: «Meglio iniziare con partite soft o dure? I grandi club, che hanno fornito giocatori alle varie nazionali, al momento stanno facendo più fatica. Affrontare subito un avversario tosto può creare insidie, ma ogni avversario ha le sue difficoltà. Dobbiamo trovare noi la giusta forma, mai sottovalutare le squadre da seconda o terza fascia. Noi favoriti? Siete voi che ci mettete nel gruppo delle favorite. Traguardo minimo tra le prime otto? Noi ovviamente ci pensiamo, all’inizio possono essere dei sogni ma noi siamo l’Inter è non dobbiamo confondere l’arroganza con l’ambizione. Dobbiamo difendere la nostra storia, per questo bisogna arrivare in alto».