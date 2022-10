Marotta: «Inter, non ci poniamo limiti! Rinnovi? Ci sono delle logiche»

Marotta ha proseguito, dopo il suo intervento iniziale (vedi articolo), rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Ecco come l’AD Sport dell’Inter si è espresso su alcune tematiche.

CONFERENZA MAROTTA – Questa la conferenza stampa di Giuseppe Marotta.

La qualificazione agli ottavi di Champions League cambia qualcosa in vista del mercato di gennaio?

Quando l’Inter partecipa a una competizione deve farlo sempre cercando di ottenere il massimo, fermo restando che le avversarie sono di altissimo livello. Non ci poniamo limiti fra scudetto, coppe e Champions League, dove i pronostici non erano a nostro favore e il campo, giudice unico, ha detto che siamo qualificati. È un premio meritato per l’Inter, ma anche la dimostrazione che la Champions League, con la sua imprevedibilità, può dare delle soddisfazioni. Gennaio è il mercato di riparazione, non sempre può portare giocatori di altissimo valore. Dobbiamo partire dal gruppo che abbiamo: o ci sono giocatori più forti dei nostri o rimaniamo così. La squadra è stata programmata in estate nel migliore dei modi, con un’amalgama fra tutti i reparti.

Oltre a Skriniar su quali giocatori l’Inter vuole rinnovare?

Otto, tutti meriterebbero la riconferma. Poi è ovvio che le logiche sportive e anagrafiche possono portarti a scelte differenti, ma rimane la stima per questi uomini e ragazzi che hanno dato sempre il loro contributo. A tempo debito affronteremo ogni situazione, anche se ci sono delle posizioni diverse.

Marotta, servirà ancora una cessione di un big?

Ne ha parlato il presidente (vedi articolo). Oggi obiettivi e scenari sono cambiati: il calcio italiano rincorre la sostenibilità. Il player trading è un elemento ordinario, nessun club può farne a meno. È chiaro che qualsiasi offerta dovesse arrivare abbiamo il dovere di esaminarla, poi non è vero che chi più spende più vince.

Si può pensare a un maggior investimento sull’attività di scouting?

Il grande problema del calcio di oggi è quello legato al costo del lavoro, che in altre aziende porterebbe al default. Continuiamo a rincorrere giocatori lontani dalle risorse del club, anche per le pretese dei loro procuratori. Ogni giocatore dovrebbe capire il momento in cui siamo e che la sua professione è tra le più belle al mondo. Questo senso di responsabilità oggi è venuto meno e per questo ci troviamo a lavorare coi procuratori. Gli intermediari esistevano già dagli anni Settanta, se un club è ben strutturato può farne anche a meno. Il settore scouting dell’Inter funziona bene, è un attività sempre più preziosa.

Come è arrivato Marotta a prendere Inzaghi?

Qualsiasi decisione presa è condivisa dal presidente e dal management. Proponiamo le nostre idee e vengono avallate. Conte è stato una pagina importante, ha portato mentalità nuova, ma un’altra pagina l’ha scritta Inzaghi: sono suoi due dei tre trofei della proprietà. La scelta è ricaduta su di lui perché abbiamo riscontrato le qualità che cercavamo, un allenatore che potesse aiutarci a raggiungere i traguardi. Sono due buoni allenatori, Inzaghi ha dimostrato quello che serve per alzare il livello. Lo sta dimostrando coi fatti, la conquista della doppia qualificazione in Champions League è soprattutto merito suo. Non era scontato. Siamo partiti con un handicap invisibile e non tangibile, che faticavamo a capire, poi la maturità dei giocatori ha fatto sì che tornassimo su un percorso di risultati già fissato.