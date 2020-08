Marotta: “Inter, in Europa un riconoscimento. Sfogo Conte? Dimenticato”

Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro prima di Inter-Shakhtar Donetsk in programma questa sera alle 21 (QUI le formazioni ufficiali), ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato

IN SEMIFINALE – Beppe Marotta parla di Inter–Shakhtar Donetsk facendo riferimento all’esperienza dei giocatori: «Vittoria? Un giusto riconoscimento per il lavoro svolto dall’allenatore e dalla squadra, queste sarebbero vittorie importanti anche per la società. Quello che succede da noi sono le dinamiche di un gruppo sportivo, tutto è ormai dimenticato. La presenza di Steven è importante in quanto presidente e proprietà, in termini di stimoli nuovi. Siamo in un passo importante, sono certo che faremo una bella partita. Non dimentichiamoci che Conte ha avuto per la prima volta i suoi giocatori a luglio, mentre altri hanno avuto l’allenatore da più tempo. La crescita è un segnale confortante per il futuro, non ci può che essere un futuro migliore con la giusta valutazione del parco giocatori e le opportunità che il mercato può offrire. I nostri giocatori sono alla prime esperienza in campo internazionale, l’esperienza non può che giovare. Le sconfitte maturate dopo il nostro vantaggio di 2-0, mi riferisco a partite come contro il Borussia Dortmund e il Barcellona, sicuramente non ha fatto altro che dare esperienza. C’era il dispiacere però abbiamo colto l’esperienza e ne abbiamo fatto tesoro.».

DOPPIO ORGOGLIO – Marotta commenta la possibilità dell’Inter di giocare su due fronti, Europa League per la prima squadra e Youth League per la Primavera: «Rappresentare l’Italia in un contesto del genere è motivo di orgoglio, il riconoscimento di una stagione anomala, arrivare da Luglio ad oggi con continuità in uno stato di forma è significativo che premia la società».

ANCHE LA JUVENTUS – Beppe Marotta risponde a una domanda del giornalista Trevisani che fa riferimento alla semifinale della Juventus contro il Benfica, con Antonio Conte in panchina: «L’anomalia è che stasera si gioca la qualificazione in una partita secca, ai tempi la giocammo con la doppia partita di andata e ritorno. Giustamente in questa competizione sono arrivate quattro squadre meritevoli dopo aver trascorso un percorso meritevole».

