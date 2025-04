Marotta: «Inter fallita? Tanta invidia! Bloccare Paratici-Milan, come?»

Marotta attacca chi parla di Inter fallita e spegne qualsiasi tipo di fake news relativa a Paratici. Le parole del presidente nerazzurro.

INVIDIA – Beppe Marotta, dopo aver parlato di Inter-Cagliari ma anche di seconda squadra e Mondiale per Club, ha risposto a tono su chi parla di fallimento economico del club: «L’obiettivo è sempre la sostenibilità che deve accompagnarci sempre, prima i presidenti mecenati miravano prima all’obiettivo sportivo e poi a quello di bilancio. Oggi nessun club è in grado di fare questo. Prima si quadrano i conti e poi si raggiunge l’obiettivo sportivo. Fallire? Una parolaccia, su di noi ne dicono tante. C’è in Italia la cultura dell’invidia, giudizio sbagliato, mai rischiato il fallimento, non abbiamo debiti verso fornitori e banche altrimenti non ci saremmo potuti iscrivere. Mai incappati in multi e diffide, paghiamo i contributi e sappiamo perfettamente in linea».

Marotta risponde a tono a chi dice fake news! Il presidente dell’Inter su Paratici

PARATICI – Poi Marotta spegne anche i cicisbei che lo hanno attaccato in merito al mancato accordo tra il Milan e Fabio Paratici: «Io ho bloccato Paratici? Leggenda metropolitana milanese. Non so se esiste un cavaliere bianco. Come io abbia potuto condizionare un patron, un presidente, un AD del Milan, tutte persone con competenza. Che cosa avrei fatto? Anzi se viene Paratici mi darebbe più stimoli e sarei anzi più incazzato».