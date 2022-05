Marotta: «Inter, complimentissimi! Inzaghi talento, continueremo con lui»

Giuseppe Marotta commenta soddisfatto la stagione dell’Inter, che chiude al secondo posto con due trofei. Ecco le parole del CEO Sport nerazzurro ai microfoni RAI.

SOLO COMPLIMENTI – Giuseppe Marotta esprime assoluta soddisfazione per la stagione appena conclusa dall‘Inter. E regala conferme sul futuro dell’allenatore Simone Inzaghi: «Complimenti a chi ha vinto, ma complimentisismi all’Inter. Se andiamo a esaminare il triennio, siamo stati i migliori in termini di punti conseguiti in campionato, di trofei alzati e di finale di Europa League. Questo corso ha dimostrato che l’Inter è tornata, è tornata a vincere, a essere brillante. Inzaghi è un talento, che può assolutamente crescere, siamo contenti di aver affidato la squadra a lui. Continueremo da questo punto di vista».