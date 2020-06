Marotta: “Inter chiara su Lautaro Martinez. Servono regole sui prestiti”

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta, nel pre partita di Inter-Sassuolo, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della situazione relativa a Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona. Una battuta, inoltre, sulla situazione relativa ai prestiti

CHIAREZZA – Queste le parole di Giuseppe Marotta: «Per quanto riguarda Lautaro noi siamo stati sempre molto chiari. L’Inter è un club nobile che non intende vendere i giocatori migliori. E per Lautaro vale la stessa regola. Se il giocatore non manifesta la volontà di andare via, ed il giocatore non lo ha fatto, non ci sono le condizioni per venderlo. Sanchez? Fortemente abbiamo voluto portare a termine questa stagione. Ci sono delle controindicazioni, qualche infortunio o situazione anomala che dovrebbe essere disciplinata. Mi riferisco ai prestiti, che trovano disparità di intenti tra un club all’altro. Abbiamo due calciatori (Moses e Sanchez, ndr) che sono in prestito dal Manchester United e Chelsea e altri giocatori nostri in prestito fuori. E ci troviamo a dover fare una trattativa. I giocatori dovrebbero avere diritto a partecipare alle competizioni che vanno portate a termine. Mi auguro ci sia un’intervento della FIFA e della UEFA per disciplinare questa fattispecie».