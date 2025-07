Marotta soddisfatto: «Inter e BYD pianificano crescita condivisa!»

Giuseppe Marotta ha commentato la stipulazione di un accordo commerciale tra l’Inter e l’azienda produttrice di automobili BYD. Da parte sua, soddisfazione ed entusiasmo per il progetto.

GRATO – Giuseppe Marotta si è pronunciato a proposito del raggiungimento di un accordo tra Inter e BYD, azienda cinese produttrice di automobili. Il Presidente nerazzurro ha rimarcato l’importanza di tale intesa, sottolineandone i potenziali vantaggi per le parti coinvolte. Di seguito le sue parole, riportate sul sito Inter.it: «Benvenuti a tutti voi al BPER Training Centre: questo è il cuore pulsante dell’Inter, è un luogo significativo per noi. Abbiamo voluto siglare questo accordo proprio qui: quello di oggi è il primo appuntamento ufficiale dell’Inter nella nuova stagione e abbiamo voluto dedicarlo alla presentazione di questo nuovo rapporto di Partnership. Ringrazio Stella Li, Alfredo Altavilla e Alessandro Grosso per la loro presenza e per la fiducia che hanno riposto in noi, oltre a Giorgio Ricci per il lavoro svolto».

Marotta sulla collaborazione Inter-BYD: vantaggi comuni!

GLI EFFETTI – Marotta ha poi proseguito: «La Partnership unisce due realtà che sono guidate da diversi comuni denominatori: il calcio si è evoluto, le società sono diventate aziende che perseguono la sostenibilità, proprio come BYD. Ci sono dei valori comuni alle due aziende: senso di appartenenza, cultura del lavoro, voglia di vincere e migliorarsi costantemente. BYD è leader nel mondo dell’auto elettrica, noi siamo tra i leader del mondo del calcio e vogliamo continuare ad esserlo, per questo abbiamo cercato un Partner che potesse sviluppare con noi rapporti di sintonia basati sulle nostre affinità. L’unione tra queste due aziende porterà sicuramente a una crescita condivisa di entrambi i brand».