Marotta: “Inter, ora siamo più forti. Mercato? Alonso no. Nainggolan…”

Beppe Marotta Inter

Marotta ha parlato pochi minuti prima del match tra Lazio e Inter. Il dirigente nerazzurro sottolinea la posizione di Marcos Alonso e Nainggolan e le ultime dinamiche di calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

VERSO LA LAZIO – Ecco le parole di Giuseppe Marotta: «Abbiamo rafforzato la credibilità dell’Inter. Abbiamo trascorso insieme un anno passato che ci ha portato a questo. E’ scontato che ora ci sentiamo un po’ più rafforzati. Juventus-Napoli? Innanzitutto l’anno scorso abbiamo concluso una stagione anomala. Ora ne è iniziata un’altra per diversi motivi. Ora abbiamo l’obiettivo di garantire la tutela della salute e dei tesserati. Esiste un protocollo che regola lo svolgimento di queste gare – dice Marotta -. E’ una situazione che può denunciare una precarietà. Bisogna valutare attentamente. Nainggolan, Alonso e il mercato? Abbiamo vissuto il mercato all’insegna della contrazione finanziare che si è vista in tutte le squadre di calcio. Anche noi non abbiamo fatto cose eclatanti. Mai bisogna trattenere un giocatore che vuole andare. Manca un giorno e valuteremo cosa fare. Alonso non è in agenda e non arriverà».