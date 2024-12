Marotta: «Inter, 2024 grandi soddisfazioni! Spero in traguardi maggiori»

La squadra di Simone Inzaghi nel pomeriggio di lunedì è decollata verso Riyadh e lo ha fatto all’insegna dell’eleganza e del prestigio grazie a Qatar Airways, Official Global Airline Partner del Club. Giuseppe Marotta durante il volo attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro ha augurato un buon 2025 a tutti i tifosi dell’Inter.

GRANDI SODDISFAZIONI – Giovedì 2 gennaio, alle ore 20 italiane, l’Inter scenderà in campo contro l’Atalanta nella semifinale della EA Sports FC Supercup. Il prestigioso teatro della sfida sarà la l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.Giuseppe. Il presidente Giuseppe Marotta ha parlato così in volo: «Certamente è una bella emozione essere qui ad alta qua e parlare con voi, grazie all’innovazione e il nostro sponsor. Colgo l’occasione per dirvi che qua le cose vanno benissimo, i giocatori riposano bene e approfittano dell’elevata qualità del volo e stanno riposando. Sta terminando un’annata 2024 che ci ha dato tantissime soddisfazioni, ora se ne sta per aprire un’altra. Voglio inviare a nome di tutta l’Inter i più calorosi e affettuosi auguri di un 2025 foriero di salute e felicità. E che ci possa regalare a noi interisti dei traguardi ancora maggiore rispetto quelli già quelli conquistati nel 2024».