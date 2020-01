Marotta: “I nuovi arrivi sono professionisti. Eriksen? Sono ottimista”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Cagliari, lunch match della seconda giornata di ritorno

I NUOVI ARRIVI – Marotta parla della sfida contro il Cagliari e dei nuovi arrivi: «Tutte le partite sono importanti e delicate a prescindere dal blasone. Oggi dobbiamo giocare con la determinazione di altre partite. Per quanto riguarda i nuovi arrivi sono professionisti importanti, chiaramente bisogna riservare loro il giusto tempo di ambientamento e su questo lavora Conte. Le dichiarazioni di ieri sono realistiche, normali, per noi fanno parte di quella che è una dinamica comunicativa di un allenatore molto preparato».

ERIKSEN IN ARRIVO – Marotta parla dell’arrivo di Eriksen: «Non ci nascondiamo dietro un dito, sapete tutti da tempo che stiamo negoziando col Tottenham per l’acquisizione di questi diritti che vanno in scadenza al 30 giugno. Sono ottimista e spero si possa concludere il prima possibile, anche perché il mercato chiude venerdì e sono fiducioso si possa chiudere nei prossimi giorni».

AL POSTO DI CHI ARRIVA ERIKSEN? – Marotta parla ancora di Eriksen: «Intanto arriva un buon giocatore, poi sulle dinamiche conclusive ci stiamo ragionando ed è giusto farlo al nostro interno con le valutazioni che ognuno fa. Poi le conclusioni sono identiche per tutti e noi arriveremo a fare qualcosa che sia giusto per il team».