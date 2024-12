Marotta: «Giocatori di oggi più emancipati, io mi sto adeguando»

Marotta, dopo aver parlato di Inzaghi e delle linee guida interiste, ha espresso il suo pensiero sul caso ultras e sui giocatori di oggi. Sempre su Sky Sport 24.

TRASPARENZA – Marotta ha risposto poi alla domanda sull’inchiesta legata alle due curve di Inter e Milan: «L’inchiesta è in corso, esprimo gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine. Noi collaboriamo per debellare questo fenomeno, dove ci sono attività criminali che non c’entrano con lo sport. Abbiamo vissuto violenza fisica dentro e fuori lo stadio, ma era relativo al mondo del calcio. Oggi, siamo davanti ad una situazione che non c’entra nulla: diventa difficile alle società debellare. Noi collaboriamo per garantire trasparenza. Difficile contrastare questa violenza quando è consumata da 400 persone, bisogna imparare la cultura sportiva sin dalle elementari. Oggi manca questo, ma anche al livello periferico. Perché le violenze si verificano anche in periferia, basti pensare agli arbitri. Il gioco del calcio è un gioco e va vissuto come tale, bisogna saper perdere, insomma».

Marotta e le nuove generazioni: il presidente dell’Inter al passo con i tempi

NUOVE GENERAZIONI – Poi un pensiero molto interessante di Marotta sulle nuove generazioni di calciatori: «Oggi abbiamo a che fare con i ragazzi del 2024, la società intorno sta cambiando. Posso dire che oggi trovo i nostri ragazzi, sin dalle giovani e dalla Prima squadra, più emancipati rispetto a prima. Vogliono spiegazioni e un confronto democratico con la società. Anche mi sono adeguato ai tempi, richiede più dialogo oggi il calciatore. Quindi i leader, da allenatore a società, devono ascoltare».