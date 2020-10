Marotta: “Genoa-Inter, cambi necessari. Hakimi riabilitato, UEFA…”

Giuseppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro prima di Genoa-Inter ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua in merito alla partita, la comunicazione dell’UEFA in merito alla positività di Achraf Hakimi e la lotta scudetto, facendo riferimento alle partite ravvicinate e l’emergenza sanitaria.

PRIMA DEL MATCH – Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, prima del match dice la sua riguardo i quattro cambi effettuati da Antonio Conte: «Quattro cambi? Questo è un momento della stagione di grande stress competitivo perché accanto alla Champions e il campionato c’è stato di recente l’impegno dei giocatori con le rispettive Nazionali, per cui l’allenatore si trova nella condizione di dosare veramente i giocatori. Non dimentichiamoci che la prossima settimana noi avremo un altro impegno infrasettimanale in Europa».

SU HAKIMI – Marotta si dice deluso per la comunicazione dell’UEFA in merito al “caso” Achraf Hakimi: «C’è delusione per le decisioni che abbiamo dovuto subire in quanto la mattina della gara il giocatore era negativo e il pomeriggio alle quattro era positivo. Questo ha creato degli scompensi, nel futuro in termini di comunicazioni l’UEFA deve essere più precisa. Il giocatore è stato riabilitato grazie a due tamponi effettuati dal laboratorio con cui lavorare nel rispetto del protocollo della federazione».

IMPEGNI E SCUDETTO – Marotta parla del calendario e degli impegni ravvicinati facendo riferimento inevitabilmente al problema sanitario: «Il calendario deve trovare una logica più avanti quando ci saranno più giornate, ora siamo all’inizio del torneo. Noi abbiamo subito un po’ di condizionamenti ma oggi è azzardato. Abbiamo dovuto combattere anche noi con questa epidemia e non deve assolutamente diventare un alibi. Scudetto? È un’impresa difficile perché la concorrenza è agguerrita. Ogni anno si parte per cercare di ottenere il meglio. C’è fiducia e siamo contenti del percorso intrapreso».