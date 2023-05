Marotta: «Galliani tiferà Inter? Orgoglioso. Juventus, situazione definita»

Marotta, a margine dell’evento di presentazione del nuovo libro di Adriano Galliani, ha parlato proprio del dirigente del Monza e della sua amicizia. Poi un commento riguardo la sentenza del processo Juventus riguardo la manovra stipendi.

GRANDE AMICIZIA – Beppe Marotta ha parlato così alla presentazione del nuovo libro del dirigente del Monza: «Adriano rappresenta in assoluto il miglior dirigente presente nello scenario dirigente ed è autentica la sua carica. È un esempio da seguire per i valori che rappresenta. Sarà a Istanbul per tifare Inter? Con lui ho un rapporto di consolidata amicizia e stima. Il fatto che venga a Istanbul mi riempie di orgoglio. Viceversa, io sono stato a tifare per lui in tante occasioni, in questo caso mi fa piacere che tifi per noi».

MANOVRA STIPENDI – Marotta conclude con un commento riguardo il caso Juventus: «Una situazione nella quale non voglio addentrarmi perché pare che sia chiaro ed evidente quello che è stato definito oggi. È una fase che si chiude, andiamo avanti con grande ottimismo».