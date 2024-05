Marotta, sketch con Fontana poi: «Dopo l’Inter ho finito, mi riposo»

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta conferma dal palco del Premio Rosa Camuna ciò che aveva già detto in passato. Sicurezza sul futuro.

FUTURO – Il futuro in casa Inter non è in discussione. Il cambio di proprietà con conseguente addio di Steven Zhang sembra non aver creato problemi di grande portata. Si sta insediando il nuovo fondo americano Oaktree, già ci sono stati i primi incontri in questi giorni e si è discusso dei mesi a venire. Il programma è chiaro e Giuseppe Marotta lo ha delineato con chiarezza. Si partirà subito dal rinnovo di Simone Inzaghi, per poi passare ai calciatori.

SKETCH – Il lavoro però non si ferma agli uffici di Viale della Liberazione. Lo stesso amministratore delegato dell’Inter Marotta è stato oggi ospite sul palco del Premio Rosa Camuna, istituito ogni anno dalla Giunta Regionale della Lombardia. Tra i presenti infatti c’era anche Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia. Il politico ha detto in maniera scherzosa per la sua fede milanista: «I casi sono due. O smette di vincere o viene al Milan». Marotta con fermezza ha risposto: «Il mio percorso è quasi finito. Dopo l’Inter ho finito e mi riposo». Il contratto dell’ad con il club nerazzurro avrà termine nel 2027.