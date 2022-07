Marotta fa il punto del mercato con Inzaghi: ora una priorità importante – CdS

L’Inter secondo il Corriere dello Sport, dopo aver perso Gleison Bremer avrà una priorità importante. Marotta ha già incontrato Inzaghi per fare il punto sul mercato.

SUMMIT – L’Inter è subito ripartita dopo la batosta subita sul mercato. Ora la priorità è quella di tenere Milan Skriniar. Beppe Marotta già ieri pomeriggio insieme al ds Ausilio e al suo vice Baccin sono andati ad Appiano Gentile per parlare con Simone Inzaghi e fare il punto della situazione. Dettare una strategia per i prossimi 40 giorni di mercato: non cedere Skriniar, ma anche per non farsi trovare spiazzato se il PSG busserà, con più forza, per lo slovacco. Il mancato acquisto di Bremer rende meno urgente la cessione del difensore. La sua cessione era dettato sia da esigenze di bilancio (il saldo del mercato 2022-23 dovrà essere positivo, tra i 60 e gli 80 milioni) sia dalla necessità di avere i soldi da offrire a Cairo per il brasiliano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti