Marotta: “Esposito? Zero pressioni. Mercato? Questione di opportunità”

Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, ai microfoni di “Sky Sport” prima di Inter-Genoa ha parlato del mercato di gennaio e del giovane Sebastiano Esposito, che oggi parte dal 1′ a San Siro.

ESPOSITO E IL MERCATO – Beppe Marotta parla del giovane Sebastiano Esposito, che oggi gioca titolare dal primo minuto contro il Genoa, e del mercato di gennaio: «Esposito? Non bisogna caricare di pressioni questo ragazzo. Con orgoglio proviene dal settore giovanile, quindi un ulteriore fiore all’occhiello. Non dobbiamo giudicare lui, ma lui risponde alla chiamata. La nostra strategia è invariata, faremo le nostre valutazioni non tanto come riparazione ma per cogliere, a mio giudizio poche, le opportunità che si presenteranno».

PERCORSO DI CRESCITA – Beppe Marotta conclude parlando del percorso di crescita della squadra: «Vogliamo crescere, abbiamo fatto sei mesi in modo straordinario. Vogliamo continuare in questa scalata, sappiamo che la rosa è un po’ indotta, di conseguenza se ci sono delle opportunità le cogliamo».