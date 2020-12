Marotta: “Eriksen è sul mercato: non funzionale! La strategia dell’Inter…”

Giuseppe Marotta Inter

Giuseppe Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, a pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Verona-Inter. Il CEO sport nerazzurro si è concentrato sulle prossime mosse di mercato, e in particolare sul futuro di Christian Eriksen

CROCEVIA – Manca poco al kick-off di Verona-Inter. Giuseppe Marotta ha parlato così, nel pre partita, ai microfoni di “Sky Sport”: «Verona-Inter? Sicuramente ce la dobbiamo giocare. Antonio Conte e il suo staff hanno studiato tutta la settimana. Sono certo che verrà fuori una bella partita. Eriksen e Gomez? Ci incontreremo con l’allenatore. Gli incontri ci sono in tutti i club, ci troviamo al termine dell’anno solare e all’inizio del mercato. Lo faremo in modo cordiale, abbiamo una strategia e in base a quella cercherermo di sfruttare il periodo di mercato. Tanti nomi che sono stati fatti non c’entrano. Non è corretto tirarli fuori, edè riduttivo per la professionalità di questi calciatori, anche se è giusto che voi giornalisti facciate il vostro lavoro. Da qua al 31 gennaio sentiremo tanti nomi. Ma l’abbiamo detto diverse volte, c’è una lista dei trasferibili che desiderano giocare di più, cercheremo di accontentare sempre quei calciatori che vogliono trovare più spazio per poi sostituirli. Eriksen tra i trasferibili? Si, l’ha detto anche Ausilio. Non è una punizione, non è funzionale ed è un dato di fatto. Questo non penalizza la sua professionalità, ma è giusto dargli la possibilità di andare altrove se viene trovata una soluzione adeguata.»