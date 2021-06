Marotta: «Eriksen ora sta molto meglio. Ha risposto positivamente»

Marotta ha parlato anche a Sky Sport, dopo l’intervento di qualche minuto fa alla Rai (vedi articolo). L’Amministratore Delegato dell’Inter, durante “Calciomercato – L’Originale”, dà altri aggiornamenti sulle condizioni di Eriksen.

RASSICURANTE – Da Giuseppe Marotta arrivano messaggi di speranza: «La cosa bella, freschissima, è che Christian Eriksen ha mandato poco fa un messaggio alla chat interna dell’Inter. Ha tranquillizzato tutti, auspicando un pronto ritorno. Christian sta molto meglio, le immagini molto dure che abbiamo visto facevano presagire qualcosa di drammatico. Ha portato invece a qualcosa di positivo, menomale, e siamo qua ora dopo un pomeriggio di grande paura, ma che si è concluso con una situazione molto lieta per tutti».

ANCORA ATTESA – Marotta non va oltre: «Non posso e non voglio entrare nel meglio. Eriksen fa parte della federazione danese ora, quindi è giusto che sia la nazionale a emanare dei comunicati e fare prese di posizione sulla situazione clinica del giocatore. Saranno fatte delle valutazioni, ma la cosa più bella che posso raccontare è il fatto che Eriksen abbia risposto positivamente all’intervento dei compagni. Simon Kjaer è stato sicuramente molto importante, anche la struttura sanitaria presente allo stadio. Quanto successo poteva portare a cose veramente drammatiche. Il mondo dello sport, ogni volta che c’è un momento di sofferenza, si unisce: gli attestati di solidarietà sono stati tanti. Davanti a fatti del genere ci si unisce in manifestazioni di affetto e di auguri».