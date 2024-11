Marotta eletto “Manager of the Year”! Triplo riconoscimento per l’Inter

Giornata di celebrazioni all’Inter HQ, dove il Presidente Giuseppe Marotta e il capitano Lautaro Martinez sono stati protagonisti della cerimonia di assegnazione dei prestigiosi premi “Manlio Scopigno”. Un riconoscimento importante che sottolinea l’eccellenza del lavoro svolto dai nerazzurri durante la stagione 2023/24.

MIGLIOR DIRIGENTE – Nella Trophy Room dell’Inter, Giuseppe Marotta ha ricevuto il premio “Manager of the Year”, assegnato dal Presidente dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti. Il riconoscimento premia la visione strategica e la capacità gestionale di Marotta, che ha contribuito a riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano e internazionale. Sotto la sua guida, il club ha dimostrato una notevole solidità sia sportiva che finanziaria, rafforzando la propria posizione tra le migliori realtà del panorama europeo.

Non solo Marotta, anche Lautaro Martinez! Premio miglior giocatore

ALTRI DUE – Il capitano Lautaro Martinez ha invece ricevuto il premio come “Miglior Giocatore della Serie A” per la stagione 2023/24. Una stagione straordinaria quella del Toro, che ha guidato l’Inter con le sue giocate, i gol decisivi e il carisma. Il riconoscimento “Manlio Scopigno” celebra non solo i numeri di Lautaro – capocannoniere del campionato e simbolo di leadership – ma anche il suo contributo determinante nelle competizioni europee e il suo attaccamento alla maglia nerazzurra. Questi premi si aggiungono a quello ricevuto nel mese di ottobre dal tecnico Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, durante una cerimonia tenutasi al Salone d’Onore del CONI a Roma, era stato premiato come “Miglior Allenatore della Serie A” per la stagione 2023/24.

TRIPLA RAPPRESENTANZA – I riconoscimenti ottenuti da Marotta, Inzaghi e Lautaro Martinez non sono solo un tributo ai singoli, ma testimoniano la solidità e l’efficacia di un progetto che ha riportato l’Inter a competere ai massimi livelli. L’organizzazione dirigenziale, la gestione tecnica e il talento in campo stanno proiettando il club verso un futuro radioso, consolidando la sua posizione tra le élite calcistiche.

Nella giornata di oggi il Presidente Giuseppe Marotta ha ricevuto il riconoscimento "Manager of the Year", mentre il Capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha ricevuto il Premio "Manlio Scopigno" come "Miglior Giocatore della Serie A" per la stagione 2023/24 👏⚫🔵#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 28, 2024