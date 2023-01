Marotta: «Ecco perché Vidal via dall’Inter! Sanchez no problemi con Inzaghi»

Sanchez e Vidal hanno lasciato l’Inter al termine della scorsa stagione. Marotta si mette a ricordare i due cileni e il perché non siano rimasti a disposizione di Inzaghi. Lo ha fatto in un’intervista a La Tercera.

LA SCELTA – Giuseppe Marotta spiega i motivi per cui Arturo Vidal ha lasciato l’Inter: «È un ottimo giocatore, un gran campione. Ho una grande relazione con lui, lo conosco da tempo e lo stimo sia come persona sia come calciatore. È una persona molto attiva fuori dal campo, con una personalità differente rispetto ai calciatori comuni, ma non ho mai detto che abbia una doppia vita. Non ci ho parlato di recente, però ho fiducia in lui e affetto da tanto tempo. Per questo mi permetto di parlare di lui. È un vero guerrero in campo, un combattente, altrimenti non l’avrei portato all’Inter. È uno dei giocatori con maggiore grinta che ho visto in carriera».

PERMANENZA MANCATA – Marotta prosegue su Vidal: «Perché non è rimasto all’Inter? Solo per un problema di età, perché così dice il nostro programma sportivo. Abbiamo preso giocatori più giovani al suo posto, come per esempio Kristjan Asllani che è del 2002. Vidal non è più all’Inter per un motivo di rinnovamento della rosa, non per indisciplina. È impossibile disconoscere le sue qualità, i suoi titoli, la sua carriera in squadre così importanti. Alexis Sanchez? È un grande giocatore, un campione, sono contento che stia facendo bene al Marsiglia. Però non è rimasto all’Inter per un problema di stipendi. Avevamo la necessità di ridurre il costo della nostra rosa, per questo l’abbiamo lasciato andare. Assicuro che non è andato via per problemi con Simone Inzaghi».

Fonte: latercera.com – Rodrigo Fuentealba