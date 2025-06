Marotta e Ausilio non subito negli USA: ecco quando arriveranno – Sky

Marotta e Ausilio non sono saliti sull’aereo che sta portando l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. I due dirigenti si sono presi qualche giorno (magari per lavorare sul mercato ?) e arriveranno nel fine settimana.

LA DIRIGENZA SI FA ASPETTARE – Beppe Marotta e Piero Ausilio non sono saliti sull’aereo che da Malpensa è partito in direzione Los Angeles intorno alle 11 di questa mattina. Il presidente e il Direttore Sportivo sono rimasti a Milano e voleranno verso gli Stati Uniti tra sabato e giovedì, come raccontato dall’inviato Andrea Paventi di Sky Sport 24. La squadra guidata da Cristian Chivu arriverà negli Stati Uniti. L’esordio al Mondiale per Club è fissato per il 18 al Rose Bowl di Pasadena contro i messicani del Monterrey. Il ritiro sarà all’UCLA dell’università della California. Qui, la squadra vicecampione d’Europa e d’Italia inizierà a conoscere i dettami tattici di Chivu. Insieme alla squadra è volato invece il vice Direttore Sportivo Dario Baccin.

Marotta e Ausilio a Milano per il mercato? Ieri incontro con il Parma

MERCATO – Marotta e Ausilio sono rimasti a Milano probabilmente anche lavorare sul mercato. A tal proposito nella giornata di ieri, è avvenuto un incontro con Federico Cherubini, dirigente e uomo mercato del Parma. Si è parlato ovviamente dei noti Giovanni Leoni e Yann-Ange Bonny.