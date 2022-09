Marotta: «Derby, impegno con sapore tutto suo! Su Skriniar irremovibili»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni

IRREMOVIBILI – Queste le parole di Marotta: «Derby molto importante, si sa che non bisogna mai guardare la posizione in classifica ma il contesto, le motivazioni. Io credo che i grandi club siano abituati ai grandi impegni e noi lo affronteremo come sempre. Mercato? È stato un mercato difficile, dobbiamo mettere l’esigenza di mettere in continuità l’azienda, dall’altra parte dobbiamo tenere la competitività. Nel momento in cui sono arrivate le richieste, tutti sapete di Skriniar su cui siamo stati irremovibili. Con Ausilio e Baccin abbiamo creato opportunità, abbiamo finalizzato ciò che volevamo, alcune trattative sono andate in porto altre no. Ma le conclusioni da parte nostra sono positive. Obiettivi stagionali? Tante, parliamo di Inter, una società con una storia importante ed un palmares ricco di trofei. Noi siamo obbligati a perseguirla, valutando anche i nostri avversari, che ovviamente meritano rispetto. Quello di oggi è un impegno importante, perché ci porta un po’ indietro, in un calcio romantico. Il derby ha sempre un sapore tutto suo, sono appuntamenti che dobbiamo onorare nel migliore dei modi».