Marotta: «Derby, dimostrato di essere vincenti per 70′. Questa sconfitta…»

Beppe Marotta ha parlato dello scorso campionato e in particolare del derby di ritorno contro il Milan speciale campionato pubblicato da DAZN.

DUELLO – Queste le parole su DAZN da parte di Beppe Marotta. «Il duello col Milan sicuramente è stato l’elemento più affascinante di questa stagione sportiva. Per 70 minuti, a giudizio di critici anche più severi, avevamo dimostrato di essere sicuramente i vincenti di questa partita. Si dice mors tua vita mea, quindi è normale che noi abbiamo dovuto subire questa sconfitta e lo si sono rivitalizzati e da allora hanno preso un trend positivo in termini di convinzione delle prestazioni, in termini di risultati acquisiti e anche una grande consapevolezza del proprio ruolo, una grande certezza di quello che stavano facendo. In 7 partite e 21 punti a disposizione ne abbiamo totalizzati solo 7 punti e questa è stata un po’ l’analisi cruda di un periodo che ha inciso poi nel destino finale».