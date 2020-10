Marotta: “Covid spada di Damocle. Bolla? Impensabile nel calcio”

Giuseppe Marotta Inter

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, ha parlato del Covid nel calcio prima della partita di Champions League contro il Borussia Monchengladbach

COVID – Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, ai microfoni di “SportMediaset” prima della partita di Champions League, Inter-Borussia Monchengladbach. «Tutti i club devono vivere questa stagione in modo molto anomalo. Dobbiamo confrontarci con questa spada di Damocle che è rappresentato dal Covid e quindi è normale che queste comunicazioni (positività di Achraf Hakimi, ndr) non facciano certamente piacere, ma fanno parte della situazione che dobbiamo vivere. Quindi siamo meravigliati più di tanto. Certamente c’è dispiacere, ma dobbiamo affrontare l’avversario (ieri, ndr) cercando dimenticare anche queste avversità».

BOLLA – Marotta dice no alla possibilità di creazione di una bolla nel calcio. «Quello che hanno adottato in America si riferisce a una fase finale (dell’NBA, ndr). Noi abbiamo davanti ancora tantissime giornate di campionato, tanti mesi ed è impensabile tu possa racchiudere in una bolla una squadra fatta di giovani che hanno famiglie, mogli e figli a casa. Quindi massimo delle precauzioni, ma senza arrivare a questo eccesso».

Fonte: SportMediaset.it