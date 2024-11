Marotta doppia risposta: «Conte, rigore ineccepibile. Scaroni? Io doppia stella!»

Il presidente Giuseppe Marotta a margine dell’evento legato al premio “Nils Liedholm 2024” presso le Cantine di Villa Boemia di Cuccaro Monferrato, ha lanciato una doppia risposta. A Paolo Scaroni, presidente del Milan, e ad Antonio Conte dopo le inutili lamentele in Inter-Napoli.

RISPOSTA A CONTE – Giuseppe Marotta risponde a modo alle lamentele di Conte dopo Inter-Napoli: «Io credo che con la tecnologia si migliora la situazione, nel senso che diminuiscono gli errori. Antonio Conte è una persona intelligente ed è un ottimo comunicatore, ha sicuramente il suo obiettivo quando parla. L’arbitro era ben vicino all’azione e quindi sicuramente il contatto fisico c’è stato, il piede è stato spostato e per me è rigore. Se poi si deve dibattere sull’utilizzo migliore del VAR in termini di protocollo, questo fa parte di un dibattito costruttivo che va fatto all’interno del sistema calcistico. Ha spostato il focus a fine partita? Credo che questo sia stato un episodio neanche determinante, fortunatamente. Si può ragionare sulla metodologia del VAR in ambito dell’applicazione del protocollo e su accorgimenti migliorativi riguardo la tecnologia a disposizione dell’arbitro. Ma la centralità dell’arbitro deve essere sempre al primo posto. A mio giudizio però si tratta di un rigore ineccepibile».

AL MILAN – Il presidente dell’Inter non le manda neanche a dire a Scaroni, che nel giorno del suo compleanno aveva detto di rappresentare l’unica squadra di Milano. La risposta di Marotta: «Dipende da che punto di vista. Se l’unica squadra di Milano è rappresentata da lui è perché noi forse rappresentiamo qualcosa di ancora superiore, però non voglio far polemica, Paolo è un amico. Giustamente ognuno cerca di portare avanti il proprio club definendo il migliore in assoluto. Noi oggi, non a caso abbiamo due stelle (indicando la sua cravatta, ndr), auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan».

Dopo le risposte a Conte e Scaroni, Marotta si concentra sul presente

SUL MERCATO – Il presidente Marotta risponde così sulla possibilità di migliorare la squadra in vista del mercato di gennaio in base agli impegni e gli obiettivi stagionali: «Non credo, perché l’Inter ha una squadra competitiva per quelli che sono i nostri obiettivi. La squadra è forte e di grande valore».