Marotta e Conte, reunion per Inter-Napoli: mai successo prima – TS

Inter-Napoli è una sfida nelle sfide. Oltre a quella in campo con i vari protagonisti, tra cui l’ex Lu-La Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, si prospetta anche una sfida tra due vecchi amici come Beppe Marotta e Antonio Conte.

PRIMA VOLTA – Insomma Inter-Napoli è un contenitore pieno di ricordi e di reunion affascinanti. Oltre a quella tra Lukaku e Lautaro Martinez, non si può dimenticare ovviamente quella tra Beppe Marotta e Antonio Conte. Coloro che hanno costruito insieme questa Inter, che oggi è tra le migliori squadre in Europa. I due, ancora grandi amici, si sfideranno uno contro l’altro per la prima volta in assoluto: mai, infatti, era successo nelle precedenti esperienze in carriera tra i due. Quando il tecnico del Napoli era in Serie B alla guida di Arezzo e Bari, Marotta era amministratore delegato della Sampdoria in Serie A. Quando Conte subentrò a Gregucci all’Atalanta fra la 5ª e la 18ª giornata del massimo campionato ’09-10, non affrontò la Sampdoria. Poi Conte nel ’10-11 ripartì dalla Serie B col Siena, mentre Marotta divenne dirigente della Juventus il 31 maggio 2011.

Marotta e Conte di nuovo insieme, ma da rivali: Inter-Napoli arriva

BINOMIO – Dopo i tre scudetti vinti alla Juventus, le due strade si separarono, per ricongiungersi nuovamente nell’estate del 2019, quando Marotta, nuovo dirigente dell’Inter, scelte proprio l’allenatore leccese per il nuovo corso dell’Inter post Luciano Spalletti. In due anni, arrivarono un secondo posto, una finale di Europa League e soprattutto il diciannovesimo scudetto. Il tutto in un clima sicuramente non serenissimo, tra le richieste dell’attuale tecnico del Napoli, la pandemia e poi l’addio improvviso dello stesso allenatore per scarsa fiducia nel progetto. Domani si ritroveranno uno contro l’altro e come vecchi amici si abbracceranno prima della battaglia in campo.

