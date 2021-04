Marotta: «Conte ha superato l’esame, è un vincente»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Cagliari, lunch match della trentesima giornata del campionato di Serie A.

NON GUARDARE LA CLASSIFICA – Marotta non vuole cali di concentrazione contro un Cagliari dalla classifica disastrosa: «Bisogna avere la capacità e la forza di non guardare la classifica dell’avversario, ma la determinazione e la voglia di fare bene. Per il Cagliari è una partita fondamentale».

CONTE VINCENTE – Marotta loda il lavoro di Conte: «Conte è un grande professionista, ama le sfide e questa lo era in un club con un blasone storico con difficoltà quotidiane. E’ un’avventura e Conte ha superato pienamente l’esame con fatica, ma lui è così, molto curioso e ambizioso. Questo fa di lui un allenatore da considerare vincente».

L’ESTETICA – Marotta entra nel dibattito sull’estetica: «Il nostro centro estetico è la Pinetina, c’è tutto per allenarsi, c’è uno staff preparatissimo. Questo è il nostro ritiro. Condivido l’opinione di Conte, non è con le percentuali di possesso palla che si vincono le partite e i campionati. Heriberto Herrera diceva che il possesso territoriale non è possesso calcistico, il possesso calcistico è quello con cui vinci partite e prendi punti».