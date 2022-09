Marotta: «Ci aspettiamo reazione forte! Cessione? Zhang sa cosa fare»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Torino Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni

REAZIONE – Queste le parole di Marotta a proposito di Inter-Torino e delle voci sulla cessione societaria: «Ci aspettiamo una reazione più forte e migliore rispetto alle ultime prestazioni. Oggi ci deve essere una motivazione ancora più forte, dobbiamo regalare soddisfazioni a società ed ai nostri tifosi. Cessione societaria? Notizie che circolano da due anni, la famiglia Zhang ama questa società ed ha rispetto dei tifosi. Sa benissimo cosa deve fare per il presente e futuro. Adesso siamo concentrati sul campo. Sono cose che sono sopra la mia testa, non entro nel merito delle strategia della proprietà, il futuro è garantito».

LAVORO – Marotta parla a proposito della riunione fra staff-dirigenza e giocatori avvenuta in settimana: «Riunione? I confronti sono quotidiani, con analisi anche dei video per eliminare gli errori fatti. È un’opera che in primis ha svolto Inzaghi con il suo staff e noi come società abbiamo l’obbligo di supportarlo. Dall’altra per cercare anche dal punto di vista psicologico le migliori motivazioni. Si è lavorato molto sulla mente e sia dal punto di vista tecnico-tattico. Noi società dobbiamo affiancare lo staff e supportarlo. C’era l’esigenza di un confronto questa settimana e l’abbiamo fatto, rispettando il lavoro di Inzaghi».