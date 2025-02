Marotta chiede il supporto dello Stato: «Deve intervenire nello sport. Ecco come!»

Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha sottolineato la necessità che le istituzioni politiche italiane intervengano nel settore dello sport per aiutarlo a restare a galla.

IL COMMENTO – Giuseppe Marotta ha utilizzato il suo intervento all’evento “Costituzione e Sport” per rivolgere un appello alle istituzioni competenti affinché queste ultime tendano una mano allo sport. Il Presidente dell’Inter ha innanzitutto posto l’accento sui problemi che riguardano tale settore a livello nazionale: «La Costituzione all’articolo 33 riconosce il valore educativo dello sport. Oggi, in tale settore, possiamo dire che il calcio è cambiato perché è diverso il riferimento delle squadre. Prima vi era il fenomeno del ‘grande imprenditore’, ora 12 società su 20 sono di proprietà straniere. Sono venute meno anche le forme di sponsorizzazioni locali.

UN PROBLEMA – Marotta ha successivamente sottolineato una realtà negativa: «Queste società sono costrette a dover far pagare la retta, andiamo intorno ai 1.000 euro all’anno per ragazzino, è chiaro che una famiglia che ha un reddito basso ha un approccio diverso. I talenti come i Baggio, gli Antonioni, i Del Piero, arrivano dal mondo dell’oratorio. Adesso anche quest’ultimo deve far pagare la retta».

Marotta si rivolge allo Stato: salvare il calcio per aiutare la nazione nella sua interezza

LE DICHIARAZIONI – Marotta ha poi proseguito con un appello al governo: «Ecco allora che deve intervenire lo Stato, ma non ne parlo in maniera critica. Ad esempio, poter avere le scuole a tempo pieno e far sì che accanto alla scuola ci sia la continuità nel pomeriggio può essere un aspetto. Il vero problema di oggi sono le strutture, attraverso una defiscalizzazione per chi investe nello sport si potrebbe aiutare chi se ne occupa a dotarsi di strutture per essere anche un polo attrattivo per i giovani».