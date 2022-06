Marotta: «Chelsea su Skriniar? Valuteremo. Dybala interessa ancora!»

Giuseppe Marotta a margine dell’evento “Ricordo Candido Cannavò 2022” ai giornalisti presenti ha parlato di mercato, soffermandosi in particolare sul mercato come il ritorno di Romelu Lukaku (vedi anche QUI), ma anche di Paulo Dybala e Milan Skriniar.

IL RITORNO – Giuseppe Marotta parla ancora del ritorno dell’attaccante belga: «Romelu Lukaku? Intanto voglio ringraziare il lavoro svolto da Ausilio e da Baccin, insieme abbiamo fatto tanti sondaggi. Siamo nella fase in cui dobbiamo fare sintesi e ufficializzare le nuove operazioni. Come ben sapete sono giorni operativi e nel giro di pochi giorni arriveremo a delle conclusioni».

INTERESSA ANCORA – L’Amministratore Delegato dell’Inter non nasconde l’interesse per l’attaccante argentino: «La situazione è che non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti di Paulo Dybala, ma questo fa parte del nostro lavoro. L’asticella del manager di calcio deve essere sempre molto alta e bisogna fare sondaggi ed esplorare percorsi nuovi. Tra questi c’è stato e c’è tutt’ora Dybala, poi però per arrivare a una conclusione ci devono essere delle convergenze importanti come ci sono anche per altri. Per cui oggi come oggi non c’è alcun tipo di definizione».

IN DIFESA – Marotta chiarisce la situazione legata alla possibile cessione del difensore slovacco: «Chelsea su Milan Skriniar? Per lui così come per altri nostri giocatori ci sono interessi di più squadre. Del resto abbiamo una rosa fatta di ottimi giocatori per cui è normale che ci sia l’attenzione da parte di tanti club. Valuteremo con calma, noi siamo sempre nella situazione di non voler rinunciare a nessun giocatore a meno che questo giocatore chieda di essere trasferito. Ci sono però dei concetti come quello della sostenibilità che va tenuto in grossa considerazione perché questo è un calcio moderno e ha bisogno di tanti equilibri economico-finanziari».

PRESTO UFFICIALE – Marotta risponde all’ultima domanda, legata ancora al ritorno di Lukaku: «Stiamo lavorando con Ausilio e Baccin. Dobbiamo ringraziare la disponibilità della presidenza e della proprietà per andare avanti e spero che si possa concludere in dico ora, ma di qualche giorno».