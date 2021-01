Marotta: Â«Cessione Inter? State tranquilli. Ausilio lavora per Eriksen!Â»

Marotta: «Cessione Inter? State tranquilli. Ausilio lavora per Eriksen!»

Giuseppe Marotta Inter

Giuseppe Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus

DERBY D’ITALIA – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Inter-Juventus. Giuseppe Marotta ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «L’Inter è una squadra tra le più importanti, parla la sua storia. È stato un periodo di transizione ma vogliamo tornare in alto ed è normale che questa sfida (contro la Juventus, ndr) abbia un valore alto, in termini di prestigio. Abbiamo l’obbligo di dare il massimo e fare risultato nei confronti dei nostri tifosi. Cessione Società? Tranquillizzo tutti, posso dire che tutti i miei colleghi si stanno adoperando per garantire tranquillità. Non siamo in una situazione di allarme, questi ragionamenti avvengono sopra la nostra testa e non esprimo parere concreto. La società sa valutare cosa è l’Inter e cosa sarà. È giusto che agisca nel migliore dei modi. Conte? Posso dire che come dirigenti gli siamo stati vicini e abbiamo visto grande intensità nel lavoro e nella preparazione di questa partita. Sono certo che sarà una gran bella partita. Quando si affrontano avversari del genere, le motivazioni hanno un ruolo importante anche in considerazione dei valori tecnici. Questa è ancora una partita interlocutoria per il campionato. Riveste importanza perché prestigiosa, chiaro che i tifosi aspettano di poter gioire. Detto questo, ci sono tantissimi punti a disposizione e spesso si rischia di scivolare sui campi dove, alla vigilia, si viene accreditati con facilità. Ma questa partita può dare significato anche nell’ambito della prestazione che si offre. Eriksen-Tottenham? Noi abbiamo recepito le indicazioni e le linee guide della proprietà, sul fatto che non possiamo fare investimenti. Non c’è da aspettarsi nulla. Abbiamo ribadito che questo gruppo va rispettato per lavoro e risultati. Piero Ausilio lavora per qualcosa di concreto e quando ci sarà qualcosa di concreto vi informeremo».