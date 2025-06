Marotta conferma Bonny?: «Nel prossimo mese chiuderemo altre operazioni»

Marotta ha parlato prima della partita tra Monterrey e Inter, poi terminata 1-1 al Rose Bowl di Pasadena. Il presidente nerazzurro ha, in maniera implicita, confermato probabilmente Bonny.

OPERAZIONI IN CHIUSURA DA LUGLIO – Beppe Marotta, oltre a parlare di Simone Inzaghi, ha voluto anche rispondere alla domanda sul mercato. Su Sport Mediaset, il presidente dell’Inter ha confermato che nel prossimo mese verranno chiuse altre operazioni. Ecco cos’ha detto: «Noi da mesi, Ausilio, Baccin e io, lavoriamo nell’andare ad individuare i profili che fanno al caso nostro. Alcune operazione le abbiamo già condotte come voi sapete, altre le andremo a chiudere nel prossimo mese. Ma ripeto, c’è da sottolineare, come la volontà nostra e della proprietà sia quella di mantenere lo zoccolo duro di questa squadra». Tra i giocatori in chiusura, occhio a Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese arriverà dal Parma. Infatti, i due club, come scritto in precedenza, hanno già trovato un accordo di massima per il trasferimento del possente centravanti del 2003 alla corte di Cristian Chivu (qui tutti i dettagli). I due hanno lavorato molto bene a Parma, centrando una grande salvezza. Ora potrebbero ritornare a lavorare insieme. Bonny nella testa dei dirigenti dovrebbe diventare il terzo attaccante, alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.