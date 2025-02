Marotta al centro NeMO: «Inter orgogliosa per aver dato contributo»

Marotta, presidente dell’Inter, in visita al centro NeMO di Milano. Il numero uno nerazzurro si esprime con grande orgoglio.

INCONTRO – Nella giornata di mercoledì 19 febbraio, il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta ha visitato il Centro Clinico NeMO di Milano, la prima sede del network nazionale specializzato nella cura e nella ricerca sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative, come la Sla, la Sma e le Distrofie Muscolari, che opera presso le strutture dell’Ospedale Niguarda. Ad accoglierlo, il presidente dei Centri NeMO, Marco Rasconi, insieme a clinici, operatori e pazienti, tra cui i ragazzi degli Snakes, i giovani atleti di Powerchair Football, il calcio su carrozzina, che scendono in campo con i colori nerazzurri, proprio come la loro squadra del cuore.

MOTIVAZIONE – Questo momento di incontro ha una motivazione speciale. In occasione del Natale 2024, l’Inter ha scelto di coinvolgere tutta la Famiglia Nerazzurra per devolvere una somma in beneficenza al polo di cura. Grazie a questa donazione, la struttura sarà in grado di dotarsi di nuovi strumenti all’avanguardia necessari per lo sviluppo della ricerca clinica e per la quale il NeMO è punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Le parole di Marotta dopo la visita dell’Inter al centro clinico NeMo

MAROTTA – In occasione di tale incontro, il presidente dell’Inter ha parlato in questo modo: «Tutta la Famiglia Inter è particolarmente orgogliosa di aver portato un contributo ad una causa così importante. Con l’augurio che questa iniziativa possa portare speranza e progresso nella vita di tanti».

Fonte: inter.it