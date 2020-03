Marotta: “Campionato sfalsato negli equilibri competitivi. Inter-Sassuolo…”

Giuseppe Marotta, dirigente nerazzurro, intervenuto nel corso di 90°Minuto alla RAI, ha parlato della decisione della Lega di rinviare le sfide di campionato, tra cui spicca Juventus-Inter.

DISAGIO – Giuseppe Marotta, amministratore area sport dell’Inter, torna sulla decisione della Lega di rinviare le 5 gare di campionato che dovevano essere giocate a porte chiuse: «Nella giornata di Lunedì la Lega Calcio ha chiesto al Governo di poter utilizzare lo strumento delle porte chiuse, alla luce del provvedimento del Consiglio dei Ministri. Nella giornata di giovedì ha emanato un comunicato elencando il calendario delle partite che erano oggetto di queste porte chiuse. Nella giornata di sabato c’è stato un repentino dietrofront, senza motivazioni precise, senza confronto con consiglieri o assemblea. E questo ha portato grande disagio nei club interessati. E, a mio avviso, ha creato un grande squilibrio competitivo all’interno della Serie A. Perché a questo punto ci si trova con società che da due domeniche non prendono parte al campionato, vedi Sassuolo ed Inter ed altre che giocano con continuità. Il fatto di non trovare date, se non il 13 Maggio, per le gare rinviate. Per questo ritengo che il campionato sia sfalsato nel suo calendario e assume le dimensioni di uno squilibrio competitivo imprevedibile ed imprevisto qualche giorno fa. Juventus-Inter di lunedì a porte aperte? Quando mi si propone di giocare quel giorno, bisogna avere la certezza di rinviare le sfide di Coppa Italia. Non credo che la RAI potesse mettere in palinsesto due gare così importanti alla stessa ora nello stesso giorno. Era soluzione impraticabile. Spostare la Coppa Italia? Quantomeno sappiamo che ci troveremo tutti insieme in assemblea e decideremo. La situazione non riguarda soltanto il recuperare le partite di oggi, ma anche perché, nel prossimo turno, ci saranno altre 5 partite che potranno essere giocate a porte chiuse. Inimmaginabile infatti che si giochino a porte chiuse Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo».