Marotta: «Brozovic? Siamo ottimisti, vuole rimanere. Luis Alberto…»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto nella puntata odierna di 90° minuto in onda su Rai 2 (vedi articolo). Dopo aver parlato di molti temi, ecco anche un punto sulla situazione rinnovi dei contratti con focus su Marcelo Brozovic.

OTTIMISMO – Beppe Marotta, a 90° minuto (vedi articolo) ha fatto un po’ il punto sulla situazione riguardante il rinnovo di Brozovic. L’ad dell’Inter ha anche risposto alla domanda di mercato per Luis Alberto, centrocampista della Lazio. «Noi abbiamo molti temi da affrontare per quanto riguarda i rinnovi contrattuali. La base è quella che noi siamo contenti dei giocatori che andranno in scadenza sperando di portarle a termine in modo positivo, con tutti. Brozovic ha manifestato di voler rimanere all’Inter e noi siamo felici oltre che ottimisti per trovare un accordo con lui. Luis Alberto? Nel futuro non voglio addentrarmi, è ancora presto. Affronteremo al momento giusto tutto».